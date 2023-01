Formazioni ufficiali Lazio Fiorentina | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Alle 18.00 scenderanno in campo. Ecco ledi Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano Ecco ledi(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.(4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. All.: Italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.