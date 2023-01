Food Trend 2023 | analisi | scenari e prospettive

Leggi su danielebartocciblog

(Di domenica 29 gennaio 2023)attuali efuture, passando per l’influenza della tecnologia applicata al settore. Quali saranno le tendenze e glidelper il? E’ questa la domanda che in molti si porgono. Innanzitutto va affermato come il concetto diTech, molto in voga nei tempi odierni, intenda rendere più efficiente e sostenibile il settore alimentare nelle diverse sfaccettature. Quindi a livello di produzione, di consumo, di marketing, di packaging, di vendita, di delivery e di comunicazione. Ciò senza tralasciare le origini di un prodotto, la brand identity ovvero la tradizione, il proprio territorio, la territorialità che in un’ottica di storytelling ancora oggi può fare veramente la differenza ...