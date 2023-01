Flop Juve | le tre strane scelte di Allegri con il Monza

Arrotondando per difetto, ne analizziamo una per reparto, pur non dimenticando che giovedì laaffronterà la Lazio in Coppa Italia. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ...... 'C'è da dire che rispetto alle altre big (napoli, inter,) il Milan è inferiore se parliamo di rosa, acquisti che potevano essere importanti che si sono rivelati unper ora, infortuni e una ...

Flop Juve, Massimiliano Allegri non le manda a dire Sportal

Serie A - Juventus-Monza 0-2, pagelle: Di Gregorio prodigioso, flop ... Eurosport IT

Juve-Monza 0-2, PAGELLE: che DISASTRO! Allegri flop, addio a fortuna e difesa ilBianconero

Juve flop, ne prende 3 anche dal Frosinone. Roma: a Cagliari arriva il terzo ko di fila La Gazzetta dello Sport

Top & Flop Viterbese-Juve Stabia Tutto C

"Noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado di fare questo, stia fuori" ha tuonato il tecnico dei bianconeri.Nel post partita di Juventus-Monza Allegri ha deciso di sfogare in diretta la sua rabbia. Ecco la decisione presa.