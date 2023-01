Fiorentina | Pradè | 'Ecco cosa porta Brekalo Jovic e Cabral? In passato anche con Vlahovic'

Il calciomercato dellafinirà qui Sulla carta no, perchésta provando ad imbastire una trattativa con la Sampdoria per il centrocampista offensivo della nazionale marocchina Sabiri (...... laha organizzato la cena natalizia del settore giovanile. Sul palco si alternano i dirigenti, è il momento degli auguri e degli auspici per l'anno che verrà.è un po' preoccupato ...

Di Marzio: “Maleh-Lecce, è fatta. Scambio di documenti con la Fiorentina…” fiorentinanews.com