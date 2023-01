Fiorentina | Nico Gonzalez gran gol ferma la Lazio 1-1 Ma Milenkovic manda sulla traversa la palla vincente Pagelle

(Di domenica 29 gennaio 2023) Peccato!!! Sì, con tanti punti esclamativi: perchè laavrebbe potuto vincere all'Olimpico contro unasorniona e attendista. Che ha avuto la fortuna di far gol su un erroraccio di Ranieri al 7', ma poi ha cercato di vivacchiare, con Sarri teso a vivere di rendita. Bellissimo il gol del pareggio di, in avvio di ripresa. E da mangiarsi le mani lafinale di, solo davanti alla porta e con Provedel praticamente rassegnato L'articolo proviene da Firenze Post.

Ad inizio ripresa laentra in campo con un altro piglio e al 49' la pareggia immediatamente con una perla diGonzalez, che s'inventa un gran sinistro a giro imprendibile per Provedel. ......in occasione del gol del pareggio della. Nel secondo tempo se la Lazio non prende gol è anche grazie a lui. Marusic 6 : Il serbo stasera sulla sua fascia ha il peggiore avversario,...

Lazio-Fiorentina 1-1 nella 20a giornata di Serie A, prima di ritorno. All'Olimpico i biancocelesti di Sarri hanno sbloccato il match all'8' grazie a Casale con un'azione in mischia da calcio d'angolo, ... Nel post partita di Lazio–Fiorentina, il giocatore Viola Dodò è intervenuto su DAZN: "Gonzalez è un mio grande amico. Con lui abbiamo parlato della partita dicendo che dov ...