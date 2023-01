Fiorentina | Italiano | pareggio meritatissimo con la Lazio

ROMA - La Lazio pareggia contro laper 1 - 1. Subito in gol Casale sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi emerge la squadra di. Tanto possesso, poche occasioni. Ma in apertura di ripresa eurogol di Nico Gonzalez ..."Il pareggio con la Lazio è stato meritatissimo. Nel finale potevamo anche gioire con Milenkovic". Lo ha detto Vincenzo, allenatore della, dopo il punto all'Olimpico con i biancocelesti all'Olimpico. "Il bel gol di Nico Gonzalez E' stato bravo, quella è la sua mattonella. Quando hai un giocatore ...

La Lazio pareggia all'Olimpico conto la Fiorentina. Dopo il gol di Casale dopo appena otto minuti dal fischio d'inizio, è giunto quello di Nico Gonzalez per il definitivo 1-1.E’ terminata 1-1 all’Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Fiorentina, valida per il 20° turno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Sono stati i biancocelesti a sbloccare per primi il risult ...