Fiorentina | Italiano | «Ho rivisto la qualità che deve sempre esserci»

In attacco laha tantissimi giocatori e di buona qualità, ma Sarri replica: 'Sono tutti ... Soprattutto in un momento come questo del calcio, andiamo dritti con questi ragazzi. Se ...HIGHLIGHTS Alle 18 in campo Lazio -. Tridente Pedro - Felipe Anderson - Zaccagni per Sarri.schiera in avanti Nico Gonzalez, Barak e Kouamé alle spalle di Jovic. I biancocelesti ...

Italiano non perde tempo e ricorre subito alla panchina, inserendo Saponara per Kouame. In quattro minuti la Fiorentina arriva al pari: Bonaventura avvia una ripartenza in bello stile e coinvolge nell ...E’ terminata 1-1 all’Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Fiorentina, valida per il 20° turno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Sono stati i biancocelesti a sbloccare per primi il risult ...