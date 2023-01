Fiorello al ministro Crosetto | ‘Ce la puoi fare’ | e gli fa cantare “Bella Ciao”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023)si è rivolto direttamente aldella Difesa Guidoe lo ha incitato ad intonare la canzone per antonomasia della resistenza italiana, “”, tra gli applausi di tutti gli astanti. Illo ha fatto, non si è tirato indietro, incoraggiato dallo showman che in modo scanzonato ha scorrazzato senza ritegno tra i vip nella platea dell’Auditorium Conciliazione di Roma, prendendo più volte di mira iled esponente del Governo. Regionali Lazio: chi è Francesco Rocca, il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni 2023 Ilintona ”” incitato daIl gesto ha avuto, ovviamente, il sapore di una provocazione, dal ...