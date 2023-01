Ferrari | arrivano certezze | notizia fantastica | gioia incontenibile per i tifosi

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ci pensa Vasseur! Dopo 30 anni nel circus l’ingegnere francese ha dimostrato di essere ancora quello giusto per cambiare il futuro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Inevitabile che ci sia molta attesa per l’esordio stagionale disoprattutto adesso che è arrivato in squadra il nuovo team principal Frederic Vasseur. Sul piano della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Loro sono ultimi in classifica, ma nel corso del campionato hanno fatto buone partite,... tenterà il colpaccio con un sistema di gioco a specchio , con Carnesecchi tra i pali,, ...... già comprati, ma che evidentementeun po' alla volta. In ogni caso siamo già a quota 70, ... È come avere leche però dovrebbero circolare su strade di campagna". La sanità "Sulle ...

F1 | Ferrari, nuovi sponsor: arrivano Bitdefender e HCL Software F1inGenerale

Ferrari, Binotto salvato dall'ex pilota: arrivano parole clamorose TuttoMotoriWeb.it

Cavallino Classic, le Ferrari più importanti del mondo in parata La Gazzetta dello Sport

Grandi manovre in casa Sampdoria. Arrivano Nuytinck e Lammers, saluta Ferrari TUTTO mercato WEB

L’Atletica Prato in forma Arrivano 8 titoli regionali LA NAZIONE

Il 5° e 6° round del Ferrari Challenge Asia Pacific sono arrivati negli Emirati Arabi Uniti. Il primo dei due eventi che compongono il Winter Challenge prende il via all'Autodromo di Dubai dal 26 al ...Nell’ambiente del motorsport Vasseur passa per essere un tipo molto tosto ma quando tratteggia le prime sensazioni provate al timone di comando della Rossa, si scioglie: “Avevo dei colleghi in Alfa ...