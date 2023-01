Fazzolari | “Il governo ha davanti a sé una gara lunga”

Leggi su agi

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - I primi 100 giorni delMeloni “sono stati nel complesso molto positivi e tutti gli indicatori lo confermano: dallo spread in discesa, alla borsa che sale, ai dati di crescita del Pil. Ma quello che ci rende più fieri e l'alta fiducia di imprese e famiglie". E' il bilancio che traccia il senatore FdI e sottosegretario all'Attuazione del programma Giovanbattista. “Non siamo riusciti a raccontare bene le cose che abbiamo fatto, eravamo troppo impegnati a farle... c'è stata distanza tra quello che si raccontava che avremmo voluto fare e quello che stavamo facendo. Una narrazione interessata la forza di opposizione e parte della stampa su alcuni provvedimenti". Per quello legato al Pos, esplicita, "ci sono state più resistenze dell'atteso, un esempio di come ci troviamo di fronte all'intero contesto occupato in modo militare da ...