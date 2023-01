Fa tutto Brunori | doppietta e rigore sbagliato | il Palermo passa ad Ascoli

(Di domenica 29 gennaio 2023) Quando l'esperienza fa la differenza, anche in Serie B. Quella di Matteo, ancora protagonista di giornata: il gol dell'1 - 0, ilsull'1 - 1, il 2 - 1 finale dal nulla (e con ...

Dopo un cross insidioso di Di Mariano, non arpionato da, ci pensa l'ex Entella a trovare l'11° gol della stagione: lancio bellissimo di Damiani dalla trequarti di difesa, stop al volo di ...segna un gran gol, poi sbaglia il terzo rigore del suo campionato, ma si fa perdonare con un ... È successo dinel pomeriggio di Ascoli, dove la squadra di Corini ha portato a casa i tre ...

Ascoli-Palermo 1-2: non bastano il gol di Forte ed il rigore parato da Leali, doppio Brunori inguaia il Picchio - picenotime.it - IT ...I rosanero, dopo lo spavento aereo, trovano i tre punti al Del Duca: inutile per i bianconeri il centro di Forte ...