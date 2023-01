Evviva i meticci! Il cane più diffuso in Italia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sapete che la “razza” dipiù amata daglini in realtà non è una razza? Strano, vero? Già, perché ilpiùnella nostra nazione è il meticcio. Un dato, se vogliamo, più che ovvio, basti pensare a quanti cuccioli, (nonostante le campagne di sensibilizzazione sulla sterilizzazione portate avanti dai vari enti animalisti) ancora oggi cercano casa, soprattutto nelle campagne e nelle valli. A questi vanno aggiunti i tanti esemplari adottabili nei canili e gli ormai tantissimi cani che arrivano con le staffette dal sudo dai paesi stranieri grazie alle associazioni che si occupano di questo tipo di adozioni. Perché il “bastardino” ha così tanto successo? Il primo motivo è sicuramente di carattere economico: I meticci non costano ovviamente nulla se non l’iscrizione all’anagrafe ...