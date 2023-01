Esplosione sopra la fabbrica di munizioni | Iran sotto attacco | GUARDA

(Di domenica 29 gennaio 2023) Uncon droni ha colpito unadia Isfahan, in. Una dichiarazione del ministero della Difesa parla di tre droni lanciati sulla struttura, due dei quali abbattuti con successo. Un terzo apparentemente è riuscito a colpire l'edificio, causando "lievi danni" al tetto e senza ferire nessuno, ha detto il ministero.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo l'del movimento #MeToo , sempre più star del mondo del cinema hanno espresso opinioni molto ... che mi parlavano letteralmentesui primi piani, mi ...... Per bambine i bambini è un sogno che prende forma! I bimbi possono salire in tutta sicurezza... anche contenenti principi urticanti, e all'di fuochi pirotecnici, materiali esplodenti, ...

Fabioandres Doneda muore nell’incidente a Cenate Sopra: «L’auto distrutta, impressionante» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Roma: "Nessun nuovo contratto con Parigi sulla difesa aerea, commessa già firmata a dicembre" - Zelensky: abbiamo bisogno di missili a lungo raggio - Zelensky: abbiamo bisogno di missili a lungo raggio RaiNews

L’osservatorio IoIO ha rilevato una nuova e forte esplosione vulcanica su Io Astrospace.it

Massima allerta - Iran, droni colpiscono un deposito delle forze armate: esplosioni a Isfahan LaC news24

Studio svela dove ripararsi in caso di esplosione nucleare: ecco i ... Fanpage.it

Il ragazzo di 22 anni viveva a San Paolo d’Argon: ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro la base di un lampione. Tra i primi a soccorrerlo, il cognato ...La polizia ha già lanciato l'appello a tutti i testimoni di farsi avanti, per far luce su quei momenti. Ma per ricostruire i motivi dello schianto dell'elicottero sull'asilo ...