Eriksen lascia l’Old Trafford con le stampelle mentre il Man Utd attende la diagnosi completa degli infortuni

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Erik ten Hag è in attesa di unasull’o alla caviglia di Christiandopo che il centrocampista è stato fotografatovacon le. Il nazionale danese ha subito una forte sfida da parte dell’attaccante del Reading Andy Carroll durante la vittoria per 3-1 del quarto turno di FA Cup del Manchester United. Carroll ha evitato la punizione dell’arbitro Darren England per il contrasto, anche se in seguito è stato espulso per due infrazioni ...