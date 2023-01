Erdogan apre a Finlandia nella Nato | “Ma non faccia gli errori della Svezia”

Se per la Svezia resta in piedi il veto turco all'ingresso nella Nato del Paese scandinavo, accusato da Ankara di proteggere presunti terroristi curdi, Recep Tayyip Erdoana un'eventuale adesione della Finlandia . Lo ha affermato lo stesso presidente nel corso di un programma televisivo dell'emittente Trt Haber in cui si è confrontato con un gruppo di giovani. "La ...... vertice trilaterale Turchia - Svezia - Finlandia previsto per febbraio annullato , sempre per volere di Ankara, e la dura condanna diche solo apparentemente non lascia spazio a dubbi. "Chi ...

(Adnkronos) - La Turchia potrebbe approvare l'adesione della Finlandia alla Nato. Ad affermarlo è il presidente turco, Recep Tayyip secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca 'Anadolu'. "Possi ...«La Svezia sarà scioccata quando daremo un messaggio diverso» da quello, di sostanziale chiusura, annunciato per Stoccolma ...