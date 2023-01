Equitazione | FEI Jumping World Cup Amsterdam 2023 | vince Julien Epaillard | 9° Emanuele Gaudiano

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si è disputata ad, nei Paesi Bassi, la dodicesima tappa dellaCup 2022-di salto ostacoli di, che è stata vinta dal francesesu Donatello d’Auge, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 42?04. Seconda piazza per l’elvetico Edouard Schmitz su Quno con un netto in 43?44, terzo il brasiliano Yuri Mansur su Vitiki con un netto in 44?42. L’unico azzurro oggi in gara,su Crack Balou, chiude in nona posizione con 4 penalità sul percorso base in 62?97. L’italiano con questo piazzamento conquista altri 8 punti in classifica generale., DressageCup: Dinja van Liere domina anche il Grand ...