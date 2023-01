Eni offre lavoro a diplomati e laureati a tempo indeterminato | c’è poco tempo per fare domanda

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 29 gennaio 2023) Eni ha aperto nuove posizioni di.La scadenza della candidatura è vicina bisogna sbrigarsi se non si vuol perdere occasione. Una delle più grandi aziende nel settore carburanti ha aperto diverse posizioni lavorative a giovani e neo. Le candidature di Eni sono aperte per qualche altro giorno quindi bisogna affrettarsi per non perdere un’occasione così importante. Si tratta infatti di posti diche per i ragazzi di oggi sono un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Eni– ilovetradingLa situazione lavorativa per i giovani italiani è drastica da ...