Empolimania | un pareggio amaro ma non troppo | Marin ora è determinante

(Di domenica 29 gennaio 2023) Alla vigilia in molti, tra quelli vicini al mondo azzurro, avrebbero messo la firma su un. È innegabile che per come si era...

Ilsembrava nell'aria, ma l'Empoli ha avuto la forza di ripartire e di trovare il colpo che a 20' dalla fine avrebbe messo ko un toro. Un toro, ma non il Toro. Un po' per la grinta della ...Ildi Udine dunque si trasforma in un prezioso mattoncino per la costruzione della quota salvezza , un risultato che permette all'Empoli, già proiettato alla sfida di domenica contro la ...

Empolimania: ripartenza in salita, gennaio sarà il mese delle conferme Calciomercato.com

Empolimania: nuovo anno ma solito Empoli, a Roma con la testa ... Calciomercato.com

Empolimania: nel bene e nel male il solito Empoli, tornano Caputo e ... Calciomercato.com

Empolimania: Baldanzi, è nata una stella! Mancano le alternative in ... Calciomercato.com