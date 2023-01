(Di domenica 29 gennaio 2023) Il portiere dell', Guglielmocontinua a riscuotere commenti positivi e apprezzamenti per il suo rendimento in campo. Il club...

Mai in carriera ne aveva rifilati già quattro (, Sassuolo, Bologna in Coppa - e Milan) di seguito. Il prossimo oltretutto sarà il timbro numero 50 con la maglia della Lazio. Il cerchio può ...Pari trae Torino, la Salernitana batte e sorpassa il Lecce in classifica. Ieri sera l'...la poca consistenza dell'Inter e del Milan non vedo come un avversario possa fare 7 - 8 vittorie di

Empoli-Torino 2-2, il tabellino: nessun ammonito tra le fila dei granata Toro News

Il Toro rimonta l'Empoli e sfiora il colpaccio AGI - Agenzia Italia

Empoli-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Empoli, c'è la fila per Vicario | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Baldanzi, l’oro di Empoli. E il prezzo va alle stelle LA NAZIONE

Più Felipe di così non si può. Anzi sì, c'è un'altra carta in mano, c'è odore di pokerissimo e di Felipe anniversario. Era il 6 ottobre ...Finisce pari il match fra Empoli e Torino, al termine di una partita a due facce ... salta due uomini e con un potente tiro a filo d'erba firma il 2-0. Per la Sampdoria è sempre più crisi, i cambi non ...