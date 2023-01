Emma Marrone | il segreto per il fisico scolpito | Il video

Leggi su chemusica

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il pubblico diè rimasto di stucco davanti alle recenti immagini della cantante: avete visto il? Guardate che cosa fa per avere quel. Ormai non si fa altro che parlare della nota cantante e non solo per i suoi successi professionali. A dimostrarlo sono le reazioni scatenate dalle recenti immagini della L'articolo, ilper ilIlchemusica.it.