Elezioni Usa | Trump | “Ultima occasione per salvare il Paese”

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lein Usa del 2024 “sono la nostra unica possibilità peril nostroe abbiamo bisogno di un leader che sia pronto a farlo dal primo giorno”. Così Donaldsi è rivolto a un gruppo di sostenitori in un incontro tenutosi ieri sera a Columbia, nel South Carolina. “Solo un presidente ha sfidato l’establishment a Washington, e con il vostro voto l’anno prossimo lo faremo di nuovo”, ha proseguito. “Abbiamo bisogno di un combattente che possa affrontare la sinistra, la palude, i media, il ‘deep state’….i globalisti e la Cina, e difendere l’America”, ha proseguito, vantandosi poi dei suoi successi in materia di sicurezza e immigrazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

