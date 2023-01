Ecco chi rappresentiamo da trent' anni Regionali | parla il Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) "Dain Italia c'è un partito che rappresenta le persone che si alzano presto al mattino e vanno a letto tardi la sera, che con il loro lavoro contribuiscono in modo determinante e concreto a produrre e a garantire la ricchezza del nostro Paese: quel partito siamo noi, quel partito è Forza Italia. Per questo, se hai a cuore la tua libertà, se hai a cuore il tuo benessere, e se ritieni che il tuo lavoro e i tuoi sacrifici vadano difesi, devi essere convinto che il tuo futuro può dipendere da te e dal tuo voto il 12 e 13 febbraio. Per il governo delle due Regioni che vanno al voto, non puoi e non devi avere dubbi! Quindi vota per noi, scegli il nostro simbolo, vota Forza Italia!", le parole di Berlusconi in un video postato sui social.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev