E’ per il tuo bene film stasera in tv 29 gennaio | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) E’ per il tuoè ilin tv domenica 292023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV E’ per il tuoin tv:La regia è di Rolando Ravello. Ilè composto da Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi, Matilde Gioli. E’ per il tuoin tv:Tre famiglie entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. I tre padri temono che le ...