È morto Tom Verlaine | il cantante dei Television

(Di domenica 29 gennaio 2023) Èa 73 anni Tom, chitarrista, cantautore ediventato celebre come frontman dei, una delle band più note e influenti della scena post punk., il cui vero nome era Thomas Miller ma che aveva cambiato il cognome in onore del poeta simbolista francese Paul, èdopo una breve malattia: l’ha detto al New York Times Jesse Paris Smith, la figlia dellae poetessa Patti Smith, con cuiebbe una relazione negli anni Settanta e poi una collaborazione artistica e una lunga amicizia. Dopo aver brevemente fatto parte dei Neon Boys, un gruppo proto-punk newyorkese,fondò insieme al bassista Fred Smith, il chitarrista Richard Lloyd e il batterista ...

