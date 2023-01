E’ morto Ludovico Di Meo

(Di domenica 29 gennaio 2023)Di Meo Si è spento improvvisamente stamattina a Roma, a soli 63 anni,Di Meo, volto del giornalismo italiano e dirigente tv. Direttore generale di San Marino RTV da dicembre 2021, la sua carriera è legata principalmente alla Rai. Nato a Roma il 26 agosto 1959, è diventato giornalista professionista nel 1988. Autore di vari programmi, tra cui Uno Mattina (arrivò alla conduzione nel 1997), è stato vicedirettore di Rai1 e del TG2. L’11 settembre 2001 ha condotto l’edizione straordinaria del TG1 per annunciare l’attentato alle Torri Gemelle. Dal 2009 al 2019 è Vice Direttore di Rai 1, dove assume la responsabilità di molte produzioni, tra cui il Festival di Sanremo (2010, 2011 e 2012), “L’Arena”, “Porta a Porta”, “Telethon”, “Overland”, le serate-evento di Alberto Angela (“Stanotte a…”), le rubriche religiose, “Unomattina” e anche ...

Lutto nella San Marino Rtv: è morto il Direttore Ludovico Di Meo San Marino Rtv

