E la nave non va…

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si avvicina Carnevale e sarebbe bello poter confermare che, nei giorni clou del periodo, ogni scherzo vale. Di questi tempi in particolare potrebbe essere necessario aggiungere un corollario a quel teorema, del genere: purché non sia di cattivo gusto. Il riferimento va alla situazione paragonabile in qualche modo al disastro del transatlantico Titanic. Mentre sta affondando per aver speronato un iceberg, sul ponte di prima classe si continua a far festa accompagnati dalla musica. Per quanto possa essere necessario fare qualche salto di palo in frasca con la mente, la musica sembra essere un elemento fortemente falsante anche riguardo a quanto sta succedendo in queste ore in Italia. Il mondo sta assistendo con grande apprensione a una serie di operazioni militari con uno spiegamento di mezzi- per ora non ancora di soldati -come probabilmente non se ne vedeva di simile dal tempo della ...