Droni e incendi | guerra segreta all’Iran

(Di domenica 29 gennaio 2023) A Isfahan colpita una fabbrica di armi, fiamme in una raffineria. Il Wall Street Journal: operazione israeliana

... esplosioni enelle città di Hamadan (a ovest del Paese) e Rasht (a nord). I rumori delle ... Secondo i siti ucraini, sarebbero state colpite le fabbriche deiutilizzate dalla Russia. ...... impiego di nuove professionalità per utilizzare le nuove tecnologie, come i. L'uso così ... in Sardegna abbiamo contato soltanto 82 indagati su 339, nell'ultimo anno: la risposta ...

Attacco all’Iran, la guerra segreta di Israele con droni e incendi: colpita una fabbrica di armi Corriere della Sera

Iran, attacco di droni contro centro militare a Isfahan. WSJ: è stato Israele Il Sole 24 ORE

Attacco aereo nella notte contro le industrie militari iraniane Agenzia Nova

Incendi boschivi, la Regione attiva il piano di prevenzione "Droni per ... piacenzasera.it

Iran. Inquietante coincidenza tra terremoto e attacco di droni (A ... Farodiroma

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Raid dal cielo contro una struttura militare nella provincia di Isfahan, fiamme anche in una raffineria. Il «Wall Street Journal»: operazione israeliana. Il ruolo degli Stati Uniti ...