Droni colpiscono il cuore dell’Iran Dettagli e aggiornamenti

Leggi su formiche

(Di domenica 29 gennaio 2023) Una forte esplosione in un impianto militare a Isfahan, nel centro, è stata causata da un attacco di, secondo le informazioni fornite dalla base stessa — che si trova lungo la Imam Khomeini Expressway, una delle autostrade centrali del Paese. L’attacco “non riuscito”, riferiscono i media statali iraniani, citando il ministero della Difesa. “Uno deiè stato colpito dalla difesa aerea e gli altri due sono stati catturati dai sistemi di dissuasione e sono esplosi. Fortunatamente, questo attacco non ha causato alcuna perdita di vite umane e ha provocato danni minori al tetto di un edificio”, ha dichiarato il reparto logistico del ministero in una nota diffusa per primo tramite l’agenzia di stampa statale IRNA. A giudicare dai tanti video circolati sui social network durante la notte, le informazioni diffuse da ...