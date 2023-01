Donna trovata morta in casa a Torre del Greco | nessun segno di violenza sul corpo

Il corpo della 49enne è stato trovato disteso sul letto. Ora sarà l'autopsia ad accertare le cause del ...Ieri sera intorno alle 20 a Torre del Greco i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a via Madonnelle. All'interno di un appartamento è stato rinvenuto il cadavere di una 49enne. Laera sul proprio letto e non sono stati riscontrati segni di violenza. La salma è stata comunque sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l' autopsia.

