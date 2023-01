Donna di 49 anni trovata senza vita nel napoletano | salma sequestrata

(Di domenica 29 gennaio 2023) TORRE DEL GRECO. E’ stata ridai carabinieri. La vittima aveva solo 49. Cadavere in un appartamento a Torre del Greco I fatti sono accaduti a Torre del Greco, in un appartamento di via Madonnelle. E’ lì che i militari dell’arma sono intervenuti intorno alle 20 e hanno ritrovato all’interno dell’abitazione il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Leggi anche > Papà violenta la figlia minorenne per, lei scappa di casa e lo denuncia: arrestato 50enne L'inferno dellaL'uomo per 11ha reso un inferno la vita della moglie. La loro ...... Andrea Ottaviani, ho seguito la 'nuova' canzone di Grignani scritta insieme duefa, come il ...la nostra pagina Facebook Clicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca qui per seguire...

"Lo frequentavo, ma non sapevo chi fosse". Le donne di Matteo Messina Denaro RaiNews

Messina Denaro, una donna si presenta in caserma: “Ho frequentato quell’uomo, ma non sapevo che fosse il boss” La Repubblica

Messina Denaro donne, spunta una nuova donna "Non sapevo ... Tag24

Donna di 55 anni trovata morta Malore nella vasca da bagno LA NAZIONE

Dramma a Brescia: donna uccide il marito a coltellate davanti al ... Dire

La donna sarebbe una piccola imprenditrice ... alias che hanno prestato la loro identità al padrino di Castelvetrano per un periodo lunghissimo: circa 15 anni. A consentire al boss di restare libero ...Dramma a Torre del Greco. Una donna trovata senza vita dai familiari in camera da letto. Aperta un'inchiesta per capire cosa le sia accaduto, ma la prima ipotesi investigativa propende per un improvvi ...