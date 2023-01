Dobbiamo fare punti salvezza Il monito di Allegri

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - "Fino a ieri parlavo dei 38, oggi dico che ne abbiamo 23: è la realtà dei fatti,per laperché altrimenti ci facciamo male": questo ildi Massimilianoai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna con il Monza. "In tre partite abbiamo fatto un punto e subito 10 gol. Abbiamo facilitato noi i gol del Monza, sono usciti con facilità disarmante. Vero che dico che abbiamo fatto 38ma ora ne abbiamo 23 e bisogna essere consapevoli della classifica che abbiamo". "Non abbiamo avuto reazioni. Siamo stati poco reattivi e cattivi, rientriamo all'interno di quella che è la stagione", ha osservato il tecnico bianconero, "le ultime sono state prestazioni non all'altezza, quando si perde si deve perdere ...

