Djokovic vince l’Australian Open

(Di domenica 29 gennaio 2023) Novakha vinto gli Australia, per la decima volta in carriera, bettendo nella finale di Melbourne Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6(7/4), 7-6(7-5). Il serbo aveva iniziato il torneo da quinto nel ranking mondiale e ora tornerà il numero uno al mondo. Si era presentato in Australia dopo aver saltato l’ultima edizione — fra molte polemiche — perché sprovvisto del vaccino contro il coronavirus richiesto ai giocatori. Non aveva quindi potuto difendere il titolo vinto l’anno precedente, per la terza volta consecutiva, che era andato allo spagnolo Rafael Nadal. Con quest’ultima vittoria,ha raggiunto proprio Nadal con 22 vittorie nei tornei dello Slam, mentre quelle complessive ottenute fin qui in carriera sono 93. Il campione serbo ha così agganciato Rafa Nadal a quota 22 titoli Slam ...