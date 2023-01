Djokovic vince l' Australian Open e piange tra le braccia di mamma Dijana

(Di domenica 29 gennaio 2023) Novaktrionfa a Melbourne Park battendo Tsitsipas in tre set: 6 - 3 7 - 6 7 - 6 in due ore e 56 minuti di gioco. Il serbo è sempre più nella ...

Novaktrionfa a Melbourne Park battendo Tsitsipas in tre set: 6 - 3 7 - 6 7 - 6 in due ore e 56 minuti di gioco. Il serbo è sempre più nella ...Sì,è un cyborg e lui le partite lementalmente quasi prima di entrare in campo. Perché incute timore agli avversari, consapevoli che dovranno sudare ogni singolo punto, dovranno fare ...

Il più forte è sempre lui. Novak Djokovic vince questa edizione 2023 degli Australian Open, sconfiggendo nella Finale della Rod Laver Arena di Melbourne il greco Stefanos Tsitsipas. Con il punteggio ...