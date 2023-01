Djokovic trionfa per la decima volta agli Australian Open

(Di domenica 29 gennaio 2023) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novakha vinto gli, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollarii) disputatosi sui campi in cemento di Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena, il fuoriclasse serbo, testa di serie numero 4, ha sconfitto in finale in tre set, con il punteggio di 6-3 7-6(4) 7-6(5), dopo due ore e 56 minuti di gioco, il greco Stefanos Tsitsipas, quarta forza del seeding. ‘Nolè, che subentra nell'albo d'oro allo spagnolo Rafael Nadal, raggiunto per numero di Major vinti (22), conquista così lo Slam ‘aussiè per lain carriera; lo scorso anno fu espulso dall'Australia per non essersi vaccinato contro il Covid-19. Alzando al cielo la Norman Brookes Cup,, complice anche ...

Il serboa Melbourne Park battendo Tsitsipas in tre set: 6 - 3, 7 - 6, 7 - 6 in due ore e 45 minuti di gioco.è sempre più nella leggenda: sono 10 Australian Open e 22 Slam, come Nadal. Una ...agguanta la 34vittorie consecutive in Australia , dove non perde dal 2018: ovviamente è lui il favorito d'obbligo per gli Open al via il prossimo 16 gennaio, dove andrà a caccia del 10° ...

