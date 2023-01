Djokovic trionfa a Melbourne e si aggiudica gli Australian Open

Leggi su agi

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Novakha battuto Stefanos Tsitsipas in 3 set in finale e si èto gli, primo torneo del Grande Slam dell'anno. Non c'è stata quasi storia: 63/76/76 il punteggio finale a favore del tennista serbo, che con questa vittoria torna in cima alla classifica Atp. È lui, di nuovo, il re del tennis mondiale. ANole 'il cannibale' hato 10 volte in carriera, mentre quello di oggi diventa il 22esimo Slam: solo Rafa Nadal è stato capace di fare bene come lui.