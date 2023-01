Djokovic torna re degli Australian Open | Tsitsipas battuto in 3 set | è il 22Â° slam come Nadal Ed è di nuovo numero uno al mondo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un anno faera sulle prime pagine di tutto ilperché espulso dall'Australia (e daglidi Melbourne) perché non vaccinato. Un anno dopo Novak vince per la decima volta in carriera ...

Il pianto dopo la vittoria Dopo il punto decisivoha raggiunto il box del suo staff, dove ha lungamente abbracciato la madre Dijana ed il coach Goran Ivaniševi, per poi abbandonarsi ...Alzando al cielo la Norman Brookes Cup,, complice anche l'assenza a Melbourne per infortunio dello spagnolo Carlos Alcaraz,anche ad essere il numero 1 del ranking Atp dopo sette mesi, ...

