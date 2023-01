(Di domenica 29 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Le, i singhiozzi incontrollabili con la testa tra le braccia della mamma. La rinascita di Novakparte da questa immagine, prima ancora che dalle foto di rito col trofeo o quelle dell'...: "La vittoria più bella della mia vita". "E' la vittoria più bella della mia vita, considerando tutte le circostanze. È stato uno dei tornei più complicati per me. Solo la mia famiglia e la ...

Australian Open, Djokovic in lacrime dopo la vittoria del 22° Slam. VIDEO Sky Sport

Il crollo emotivo di Djokovic: in lacrime dopo aver vinto ancora gli Australian Open Sport Fanpage

Djokovic, lacrime e rinascita. Così a Melbourne si è chiuso un cerchio La Gazzetta dello Sport

Australian Open - Djokovic si lascia andare dopo il trionfo: a terra in lacrime col suo angolo Eurosport IT

Djokovic dopo il trionfo: l'abbraccio con la madre, le lacrime e l'urlo liberatorio Corriere dello Sport

Ci sono stati però momenti in cui Novak ha esternato tutta la sua umanità e i suoi sentimenti verso un altro risultato incredibile messo in bacheca: Djokovic si è infatti steso a terra ed è scoppiato ...Novak Djokovic sconfigge Stefanos Tsitsipas nella finale maschile degli Australian Open 2023 e ritorna in vetta alla classifica mondiale.