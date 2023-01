Djokovic conquista l' Australian Open | il bel messaggio ai giovani

(Di domenica 29 gennaio 2023) "Osate sognare, non lasciate che vi portino via i vostri sogni". Chiaro l'invito aidi Novakdurante la cerimonia di premiazione per il suo decimodopo la finale vinta ...

Abbiamo esaurito tutti gli aggettivi per definire Novak. E allora procediamo prima con freddi ma significativi numeri. Il campione serbola sua decima edizione degli Australian Open lasciando un solo set per strada in tutto il torneo e ...E' un invito al viaggio, quello di. "Non importa da dove venite. Più difficoltà incontrate nella vita, più sfide superate, più tutto questo vi renderà forti. Io e Stefanos ne siamo la prova -...

'Osate sognare, non lasciate che vi portino via i vostri sogni'. Chiaro l'invito ai giovani di Novak Djokovic durante la cerimonia di premiazione ...Novak Djokovic ha parlato al pubblico dopo la vittoria in finale degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas: “Questa è stata un’avventura fantastica per me, per la mia famiglia, per il mio team; ...