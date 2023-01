Djokovic conquista l' Australia | dopo il divieto di ingresso sale sul tetto del mondo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Abbiamo esaurito tutti gli aggettivi per definire Novak. E allora procediamo prima con freddi ma significativi numeri. Il campione serbola sua decima edizione deglin Open lasciando un solo set per strada in tutto il torneo e dominando la finale contro il greco Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6, 7-6 il risultato finale). E da oggi, a distanza di quasi un anno dall'ultima volta, è di nuovo il numero 1 delnel tennis. È il ventiduesimo titolo del Grande Slam per il tennista di Belgrado, che raggiunge così in cima alla classifica all-time Rafa Nadal, proprio colui che gli ha lasciato lo scettro di questo torneo. Giungono a 93 i titoli vinti danella sua straordinaria e irripetibile carriera, scavalcando così proprio il rivale e amico maiorchino. ...

