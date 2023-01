Djokovic | coach Ivanisevic sicuro | ' Nole e Rafa avranno sempre l' ultima parola'

, ha spiegato il, "ha dato tutto. 77 terapie al giorno, e ogni giorno andava meglio. Non me l'aspettavo. Contro Dimitrov aveva molta paura, ma alla fine ha vinto il torneo". Il croato, ......con la madre Dijana e ilGoran Ivaniševi , per poi stendersi sul pavimento e abbandonarsi in un pianto liberatorio. Il record di Slam e il primo posto in classifica ATP Persi ...

Novak Djokovic ha conquistato il suo decimo trofeo agli Australian Open. Con questa vittoria ha raggiunto anche Rafael Nadal a quota 22 Slam.E' il 22mo slam del serbo. Raggiunto Nadal. Nella finale di Melbourne, battuto Tsitsipas in tre set. 'La mia vittoria più bella' (ANSA) ...