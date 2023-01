Disastro Milan | Pioli in confusione | il Sassuolo umilia i rossoneri in crisi | la Champions è a rischio

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Adesso è, conclamata, senza via d’uscita a portata di mano, fragorosa e inaspettata. Il 2023 delè un incubo, è nero e non rosso, e la partita colsembra chiudere un cerchio. Due anni faseppe del rinnovo prima di giocare coi neroverdi, l’anno scorso lo scudetto è stato ottenuto all’ultima giornata, proprio con gli emiliani, che però rovinano il pranzo ai tifosi e rischiano di complicare ulteriormente una stagione che ha preso una piega bruttissima. Cinque gol presi in casa, non capitava da quasi trent’anni, mentre per la prima volta nella sua storia ilsubisce almeno quattro gol in due partite di fila in campionato. E a gennaio nel conto c’è anche l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino e il derby perso in Supercoppa. E l’Inter è l’avversaria ...