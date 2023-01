DISASTRO MILAN | IL SASSUOLO VINCE 5-2 A SAN SIRO È CRISI NERA

2 La quinta rete subita dalriporta in auge una statistica storica: era dal 6 aprile 1997 (1 - 6) contro la Juventus che ilnon subiva almeno 5 gol in un match casalingo di Serie A. Lo riporta Opta .Commenta per primo Ilè in caduta libera e dopo i 4 gol subiti contro la Lazio ne concede altrettanti al Sassuolo , conseguendo un poco invidiabile record: come evidenzia Opta , nella loro storia i rossoneri non ...

Milan, la difesa è un flop che entra nella storia. Il dato preoccupante della retroguardia dei rossoneri in campionato.Scatta il nervosismo in campo tra Milan e Sassuolo: Rade Krunic va testa a testa con Domenico Berardi e lo manda a terra.