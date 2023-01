Disastro Milan a San Siro | è crisi senza fine | il cosentino Berardi esalta il Sassuolo 5 - 2

Ilin avvio ritrova Calabria e Theo Hernandez, non rinuncia a Giroud e fa infilare le gambe sotto le coperte a Leao. In campo dall'inizio ci vanno Rebic, Gabbia e soprattutto De Ketelaere: che ...Dal 45 Kyriakopoulos 6 - Ilattacca soprattutto dalla sua parta ma alla fine se la cavaFrattesi 8 - E' l'uomo in più del Sassuolo, anche meglio di Berardi. Domina a centrocampo : ele sue ...

Disastro Milan: contro il Sassuolo un record negativo Calciomercato.com

Disastro Milan a San Siro, sconfitta sconcertante contro il Sassuolo: la classifica aggiornata Milan News

Zaniolo, l'indiscrezione: disastro per Roma e Milan Liberoquotidiano.it

Disastro Milan a San Siro, il Sassuolo vince 5-2 Gazzetta di Parma

Dodici gol incassati nelle ultime tre partite e domenica c'è il derby con l'Inter. Ore difficili per mister Pioli ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...