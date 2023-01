(Di domenica 29 gennaio 2023) La seconda sconfitta stagionale dellacontro ilè il segnale di una squadra che rischia pericolosamente di abbandonare la nave alla deriva. L’orgoglio e il carattere visti contro l’Atalanta sono già un triste ricordo: i bianconeri sono mosci e distratti, subiscono nel primo tempo i gol di Ciurria e Dany Mota che fissano il punteggio finale sul 2 a 0 per i brianzoli. Lacosì scivola sempre più in basso in unasegnata dal pesante -15 inflitto dalla Corte Federale d’Appello della Figc: adesso ilè addirittura davanti ai bianconeri, fermi a quota 23in dodicesima posizione. E dal tecnico Maxarriva un avvertimento significativo: “Dobbiamo fare ancora tantiper ottenere la salvezza. Altrimenti ci ...

Szczsny 6 : l'errore più grave è sul gol in fuorigioco di Caprari. Si riscatta respingendo ... Bremer 4.5 : un. Sbaglia tempi degli interventi, si fa saltare due volte da Mota sull'...L'orgoglio e il carattere visti contro l'Atalanta sono già un triste ricordo. Unamoscia e deludente perde in casa contro il Monza per 2 - 0 e scivola sempre più in basso in una classifica segnata dal pesante - 15 inflitto dalla Corte Federale d'Appello della Figc. E in ...

Serie A, disastro Juve: Monza passa 2-0 allo Stadium e la supera Liberoquotidiano.it

Disastro Juventus: il Monza vince 2-0 e la supera in classifica. Allegri avverte: "Ci servono punti per salvarci" Il Fatto Quotidiano

Disastro allo Stadium: Juventus-Monza 0-2, bianconeri 13esimi CalcioNapoli24

Varriale: "Disastro Juve battuta pure allo Stadium da un ottimo Monza" Tutto Juve

Disastro Juventus contro il Monza, Ziliani è un fiume in piena: 'È un morto che cammina' AreaNapoli.it

Il Milan e la Juventus in crisi, il Napoli si prepara per la sfida contro la Roma: la battaglia per la vittoria inizia ora.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...