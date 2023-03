Dimessa dall’ospedale, muore dopo un colpo di tosse | Un racconto scioccante (Di domenica 29 gennaio 2023) Un racconto davvero scioccante quello di Angela Brandi, Dimessa dall’ospedale e morta subito dopo per un colpo di tosse. Angela Brandi, una ragazza di soli 24 anni, è morta dopo essere stata Dimessa dall’ospedale a seguito di un colpo di tosse. Dimessa dall’ospedale muore per un colpo di tosse (Kronic)Una storia davvero scioccante che ha lasciato tutta la sua famiglia senza parole e sommersa dal dolore. È successo all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli. A raccontare l’accaduto la zia Angela Vitale, che è stata per la giovane come una seconda ... Leggi su kronic (Di domenica 29 gennaio 2023) Undavveroquello di Angela Brandi,e morta subitoper undi. Angela Brandi, una ragazza di soli 24 anni, è mortaessere stataa seguito di undiper undi(Kronic)Una storia davveroche ha lasciato tutta la sua famiglia senza parole e sommersa dal dolore. È successo all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli. A raccontare l’accaduto la zia Angela Vitale, che è stata per la giovane come una seconda ...

