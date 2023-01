Di Marzio conferma | #SerieA | @sampdoria | le parole di Stankovic dopo la sconfitta contro l’@Atalant…

Trattativa ben avviata, quindi, e anche Gianluca Diche Graves è vicino al Palermo . Arriva un rinforzo dal mercato estero, sfruttando la rete di giocatori tenuti sotto controllo da ...Per questo motivo, come ha rivelato Gianluca Di, la Juventus si è assicurata Alfonso Montero ... La Juventus continua la 'caccia' di giovani talenti La Juventus sisempre molto attiva ...

Di Marzio conferma: nessun rilancio del Milan per Zaniolo Radio Rossonera

Sky Sport: “Roma pronta all’affondo per Ziyech, contatti avviati. Ma serve la cessione di Zaniolo” Giallorossi.net

Zaniolo, il Milan si inserisce nella corsa: Maldini ha dato l'assenso numero-diez.com

Di Marzio conferma: "Inglese piace alla Reggina" Forza Parma

Di Marzio conferma: «Skriniar ha l'accordo con il PSG. Per gennaio l'Inter...» Inter News 24

A Fanpage.it, l’attore rivelazione di “Call My Agent”, serie già confermata per una seconda stagione, si racconta tra presente e ...Lo raccontiamo da ieri, ora arriva anche la conferma: come riporta Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Josip Brekalo. Nonostante il pressing di tante squadre anche di Serie A, il classe ...