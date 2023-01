Delirio BLM | “Agenti neri razzisti coi neri”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Bisogna dire che questo nostro Occidente ce la sta mettendo tutta per farsi detestare dall’interno: e il suo cupio dissolvi assume tratti via via più idioti oltre che efferati. A Memphis, Tennessee, che fu una canzone antirazzista del rocker nero Chuck Berry, va in scena qualcosa che certo vecchio razzismo può ricordarlo, con una variante che pesa: gli aguzzini sonoanche loro. Tutti e cinque, i poliziotti che hanno infierito sul malcapitato Tyre Nichols: non è stato un arresto, è stata una esecuzione. Senza ombra di presupposto, per di più. E seguita a poche ore da un’altra soppressione nera, quella, a Los Angeles , di Keenan Anderson, incidentalmente cugino di Patrisse Cullors. Cullors è una delle fondatrici, la principale, del movimento marxista Black Live Matters, tramite il quale è accusata di aver distratto qualche milione di dollari ...