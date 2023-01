LE CHIAVI Mitoma è l'eroe per De, che in questi mesi di Premier si sta trasformando nella bestia nera di Klopp e che festeggia l'impresa sotto la curva da quei tifosi che lo hanno subito ...Commenta per primo Il Brighton travolge 3 - 0 il Liverpool e Roberto Dea BBC Sport ,: 'I miei giocatori sono stati fantastici oggi: abbiamo giocato una grande partita. Se questa è la mia vittoria più bella Non lo so, ma penso che un allenatore debba ...

De Zerbi esulta al 92': il Brighton fa piangere (di nuovo) il Liverpool La Gazzetta dello Sport

Il Brighton schianta il Liverpool. De Zerbi esulta: "Che partita, i miei giocatori fantastici" TUTTO mercato WEB

FA Cup: De Zerbi colpisce ancora, il Brighton elimina il Liverpool - Sportmediaset Sport Mediaset

Liverpool, Klopp non dimentica la lezione da De Zerbi: 'Una ... Calciomercato.com

Marcelo a segno con l'Olympiakos: l'esultanza non è nuova Tuttosport

Nessun eliminato nella 17esima puntata di Amici: la maestra Celentano prende Paki nella sua squadra e dà la maglia del serale a Isobel ...