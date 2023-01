Occasione per Gatti in difesa, si rivede De. Palladino punterà ancora una volta su Caprari, Petagna favorito su Mota Carvalho per una maglia da. Vediamo le probabili ...Massimiliano Allegri fa i conti con gli indisponibili, compresi Chiesa e Cuadrado, e l'assenza di McKennie (diretto al Leeds). Tra le buone ...

De Sciglio titolare, Kean con Di Maria: Juve, così in campo contro il Monza La Gazzetta dello Sport

LIVE TJ - Allenamento terminato. Vlahovic e Pogba a disposizione. Gatti, De Sciglio e Paredes... Tutto Juve

Le probabili formazioni di Juventus-Monza: occasione per Gatti e Paredes Sky Sport

Gazzetta - Allegri verso il 3-5-1-1 con Di Maria alle spalle di Kean in attacco Tutto Juve

De Sciglio è pronto per tornare in campo: il suo messaggio sui social Juventus News 24

Occasione per Gatti in difesa, si rivede De Sciglio titolare. Palladino punterà ancora una volta su Caprari, Petagna favorito su Mota Carvalho per una maglia da titolare.Su Gazzetta la probabile formazione di oggi. Allegri verso il 3-5-1-1 con Di Maria alle spalle di Kean in attacco. Sorpresa a destra: De Sciglio titolare. Probabile ...