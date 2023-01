DaV – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 29 gennaio 2023) DaV Piazza Tre Torri, c/o Torre Allianz – 20145Tel. 02/36723830 Sito Internet: www.dav.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: menù degustazione 110€, menù CondiviDaV 65€, piatti 25/55€, pizze 25/50€, dolci 12€ Chiusura: Domenica; a pranzo tranne Sabato OFFERTA La sigla DaV sta per Da Vittorio, il noto e tristellato ristorante di Brusaporto capitanato dai fratelli Cerea che ha aperto un nuovo locale qui nella city. Il format è diverso dalla casa madre e prevede pure la pizza, anche se non mancano dei cavalli di battaglia come gli ottimi paccheri alla DaV mantecati in un sughetto preparato con tre tipologie di pomodoro, burro, un grana molto fresco e basilico, dalla cottura perfetta, sapore equilibrato e texture cremosa. Ovviamente la scarpetta è obbligatoria, tant’è che, prima di servirli, vi daranno un maxi bavaglino ...